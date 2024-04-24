«Зенит» — «Рубин»: Мартынович удвоил преимущество гостей

«Рубин» удвоил преимущество в счете в матче против «Зенита» в 21-м туре РПЛ — 2:0.

На 67-й минуте забил защитник казанцев Александр Мартынович.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Рубин».