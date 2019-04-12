18:50 | Футбол — РПЛ

Красно-белые ходоки и буря мячей. Кружки "Ростова" к матчу со "Спартаком"

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"Ростов" подготовил специальные кружки к матчу 23-го тура премьер-лиги против "Спартака". Они выполнены в стиле популярного сериала "Игра престолов", премьера заключительного сезона которого стартует 14 апреля, в день встречи между дончанами и москвичами.

На кружках запечатлен белый ходок в шарфе "Спартака", а также главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на железном троне. 

 

Ранее "Ростов" анонсировал этот матч в схожем стиле: главный тренер "Спартака" Олег Кононов был представлен в образе Короля Ночи, а рулевой дончан Валерий Карпин - в виде его главного противника Джона Сноу - Короля Севера. Кроме того, ростовский клуб подготовил тематические билеты. 

"Ростов" занимает 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка. "Спартак" с 36 баллами располагается на 5-й строчке.

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