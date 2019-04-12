"Всегда платим свои долги". Обещание Новосельцева к матчу "Ростов" - "Спартак"

"Ростов" подготовил необычные билеты к матчу 23-го тура премьер-лиги против "Спартака". Они выполнены в стиле популярного сериала "Игра престолов": в частности, на одном из билетов запечатлен Король Ночи в шарфе красно-белых, а на другом - защитник дончан Иван Новосельцев, изображение которого сопровождается надписью: "Всегда платим свои долги".

Ранее "Ростов" анонсировал этот матч в схожем стиле: главный тренер "Спартака" Олег Кононов был представлен в образе Короля Ночи, а рулевой дончан Валерий Карпин - в виде его главного противника Джона Сноу - Короля Севера. В день игры состоится премьера первой серии заключительного сезона "Игры престолов".

"Ростов" занимает 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка. "Спартак" с 36 баллами располагается на 5-й строчке.

Кононов стал Королем Ночи. Сражения с ним ждет Карпин