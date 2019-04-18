Сергей Паршивлюк: "Никогда в жизни не скажу о "Спартаке" ничего плохого"

Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк, ранее выступавший за "Спартак", сказал, что никогда не выскажется плохо о красно-белых.

– Как сдержать эмоции в себе, если объявляют состав "Ростова", а фан-сектор "Спартака" встречает вас овацией?

– Я этого не слышал, так как был в раздевалке. Мне очень приятно, что болельщики красно-белых меня любят, но я отбрасываю эмоции. Есть 90 минут и нужно их отработать, обыграть соперника. Я уважаю фанатов "Спартака", это взаимно.

– Получается, что время лечит? Все-таки уход из "Спартака" получился болезненным.

– Я благодарен за все Леониду Федуну, команде, болельщикам. Я вырос в "Спартаке", 20 лет провел в системе клуба, но сейчас наши пути разошлись. Никогда в жизни не скажу о "Спартаке" ничего плохого. (Михаил Яковлев)

Полностью интервью Сергея Паршивлюка - здесь.