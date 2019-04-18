Сергей Паршивлюк: "Никогда в жизни не скажу о "Спартаке" ничего плохого"

Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк, ранее выступавший за "Спартак", сказал, что никогда не выскажется плохо о красно-белых.
– Как сдержать эмоции в себе, если объявляют состав "Ростова", а фан-сектор "Спартака" встречает вас овацией?
– Я этого не слышал, так как был в раздевалке. Мне очень приятно, что болельщики красно-белых меня любят, но я отбрасываю эмоции. Есть 90 минут и нужно их отработать, обыграть соперника. Я уважаю фанатов "Спартака", это взаимно.
– Получается, что время лечит? Все-таки уход из "Спартака" получился болезненным.
– Я благодарен за все Леониду Федуну, команде, болельщикам. Я вырос в "Спартаке", 20 лет провел в системе клуба, но сейчас наши пути разошлись. Никогда в жизни не скажу о "Спартаке" ничего плохого. (Михаил Яковлев)
Полностью интервью Сергея Паршивлюка - здесь.
Опрос
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/intervyu-parshivlyuka-o-pobedah-nad-spartakom-motivacii-eremenko-i-spartakovskom-futbole-1535910/