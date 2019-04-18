04:50 | Футбол — РПЛ

Сергей Паршивлюк: "Особой эйфории по поводу побед над "Спартаком" нет"

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Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк после победы над "Спартаком" (2:1)  в 23-м туре чемпионата России дал интервью "СЭ".

– "Ростов" дважды за сезон обыграл "Спартак". Впечатляет.

– У нас по этому поводу особой эйфории нет. Все-таки за каждую победу дают три очка. Да, дважды обыграли сильного соперника, но надо двигаться дальше.

– Эти два матча как-то можно сравнить?

– В первом круге лично у меня было больше эмоций перед игрой. Стадион "Спартака", болельщики, которые тепло встретили – все внутри кипело. Сейчас тоже были эмоции, но в тот раз ярче. (Михаил Яковлев)

Полностью интервью Сергея Паршивлюка - здесь.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/intervyu-parshivlyuka-o-pobedah-nad-spartakom-motivacii-eremenko-i-spartakovskom-futbole-1535910/

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 23-й тур. "Ростов" – "Спартак" и другие игры
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