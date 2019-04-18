Сергей Паршвилюк: "Удивился, что Попов и Еременко оказались не нужны "Спартаку"

Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк - об Ивелине Попове и Романе Еременко, которые ранее выступали за "Спартак".

– Роман Еременко и Ивелин Попов оказались не нужны "Спартаку". Удивились?

– Конечно. Не буду ворошить их прошлое. У них свои вопросы к "Спартаку", не хочу туда лезть. Но мое мнение – игроки такого класса пригодились бы любой команде РПЛ.

– Вам не кажется странным, что игроки уходят из "Спартака" и начинают показывать футбол высокого уровня?

– Все-таки "Спартак" – другая история. Другое давление, завышенные требования к футболистам. (Михаил Яковлев)

Полностью интервью Сергея Паршивлюка - здесь.