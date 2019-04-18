05:00 | Футбол — РПЛ

Сергей Паршвилюк: "Удивился, что Попов и Еременко оказались не нужны "Спартаку"

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Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк - об Ивелине Попове и Романе Еременко, которые ранее выступали за "Спартак".

– Роман Еременко и Ивелин Попов оказались не нужны "Спартаку". Удивились?

– Конечно. Не буду ворошить их прошлое. У них свои вопросы к "Спартаку", не хочу туда лезть. Но мое мнение – игроки такого класса пригодились бы любой команде РПЛ.

– Вам не кажется странным, что игроки уходят из "Спартака" и начинают показывать футбол высокого уровня?

– Все-таки "Спартак" – другая история. Другое давление, завышенные требования к футболистам. (Михаил Яковлев)

Полностью интервью Сергея Паршивлюка - здесь.

 

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/intervyu-parshivlyuka-o-pobedah-nad-spartakom-motivacii-eremenko-i-spartakovskom-futbole-1535910/

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 23-й тур. "Ростов" – "Спартак" и другие игры
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