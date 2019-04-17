"Зенит" наказан на 350 тысяч рублей и закрытием трибуны за поведение болельщиков

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что "Зенит" был оштрафован по итогам матча 23-го тура чемпионата России против "Анжи" (5:0). Руководство клуба заплатит 350 тысяч рублей за поведение фанатов на трибунах.

Напомним, что "Зенит" лидирует в чемпионате, набрав 48 очков; на счету "Анжи" 19 баллов и предпоследняя строчка в турнирной таблице.

– Болельщики "Зенит" на 16-й минуте скандировали нецензурные оскорбительные выражения в адрес гостей, – цитирует ТАСС Григорьянца. – Помимо того, что были нецензурные кричалки, была еще одна кричалка дискриминационного оскорбительного характера. Это второй раз в сезоне, поэтому за скандирование оскорблений и за дискриминационные оскорбления по поводу происхождения "Зенит" наказан штрафом в 350 тысяч рублей и закрытием трибуны D на один матч условно до конца сезона. В случае повторения нарушения в этом сезоне будут применены более строгие санкции.

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