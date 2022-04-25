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Ковтун: «Время судейского беспредела прошло. «Спартак» проигрывает из-за индивидуальных ошибок»

Рустам Имамов
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун прокомментировал жалобы руководителей красно-белых на судейство.

«По поводу судейских дел трудно рассуждать, что-то расследовать. «Спартак» не первый раз судей ругает после поражения. Салихова высказывает мнение, хочет, наверное, уделить внимание самой себе. Пусть они там в руководстве разбираются.

Если брать тот же матч с «Ростовом», там же были нарушения. Игроки «Спартака» дали повод для назначения пенальти. Это не такие моменты, что прямо «убийство». Были индивидуальные ошибки защитников — Кофрие, Жиго. Мы не первый раз все это видим. Идет игра «один в один», надо проявлять мастерство. Или не фолить хотя бы в штрафной, если без фола мяч не отобрать.

Время судейского беспредела, думаю, прошло. Такое было в девяностых, да. Хозяева могли устроить теплый прием. «Пенальти был, и завтра вы об этом прочтете в газетах», — шутка на эту тему была. Но сейчас все по-другому. Тем более что ВАР добавился. Если играешь хорошо, никакой судья не может помешать победить.

Я сам думал, что они в Ростове-на-Дону лучше сыграют. Вроде обыграли в Кубке ЦСКА, и был какой-то внутренний подъем. Но, видите, попали на команду, которая хорошо мотивирована, умеет играть в футбол, и столкнулись с проблемами», — сказал Ковтун «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-kovtun-vremya-sudejskogo-bespredela-proshlo-spartak-proigry-vaet-iz-za-individual-ny-h-oshibok/

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Краснодар
Зенит

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26%

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Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов 3
Спартак 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 1
Динамо 0
Матч завершен

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
Юрий Ковтун
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
3
0
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2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
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 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
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