Ковтун: «Время судейского беспредела прошло. «Спартак» проигрывает из-за индивидуальных ошибок»

Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун прокомментировал жалобы руководителей красно-белых на судейство.

«По поводу судейских дел трудно рассуждать, что-то расследовать. «Спартак» не первый раз судей ругает после поражения. Салихова высказывает мнение, хочет, наверное, уделить внимание самой себе. Пусть они там в руководстве разбираются.

Если брать тот же матч с «Ростовом», там же были нарушения. Игроки «Спартака» дали повод для назначения пенальти. Это не такие моменты, что прямо «убийство». Были индивидуальные ошибки защитников — Кофрие, Жиго. Мы не первый раз все это видим. Идет игра «один в один», надо проявлять мастерство. Или не фолить хотя бы в штрафной, если без фола мяч не отобрать.

Время судейского беспредела, думаю, прошло. Такое было в девяностых, да. Хозяева могли устроить теплый прием. «Пенальти был, и завтра вы об этом прочтете в газетах», — шутка на эту тему была. Но сейчас все по-другому. Тем более что ВАР добавился. Если играешь хорошо, никакой судья не может помешать победить.

Я сам думал, что они в Ростове-на-Дону лучше сыграют. Вроде обыграли в Кубке ЦСКА, и был какой-то внутренний подъем. Но, видите, попали на команду, которая хорошо мотивирована, умеет играть в футбол, и столкнулись с проблемами», — сказал Ковтун «РБ Спорт».