«Школа Радимова». Лапочкин о симуляции игрока «Ростова» в матче со «Спартаком»

Экс-арбитр Сергей Лапочкин оценил эпизод с желтой карточкой игроку «Ростову» в матче со «Спартаком»

Известный российский экс-арбитр Сергей Лапочкин высказался по поводу эпизода матча 26-го тура Тинькофф РПЛ «Ростов» — «Спартак» (2:3), когда игрок ростовчан Кирилл Щетинин получил желтую карточку.

— Это школа Владислава Радимова. Он почувствовал контакт и упал, — отметил Лапочкин

— А что такое «школа Радимова»? Он учит игроков симулировать? — уточнил ведущий в эфире программы «8-16» на канале «Матч Премьер».

— Своим примером, наверное, — добавил Лапочкин.

— Если бы Лапочкин судил, то точно поставил на точку. Даже ВАР бы не смотрел, — ответил Радимов. — Если быть честным, то это симуляция.

— А слова Лапочкина про Радимова? — не унимался ведущий.

— Арбитр ФИФА. Нужно соглашаться. Я вообще никогда с судьями не спорил, — сказал Радимов.

— Это Радимов говорит? Невозможно в это поверить, — пошутил Лапочкин.