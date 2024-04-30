Петржела заявил, что на место Семака должен прийти молодой российский тренер

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» поделился мнением о том, кто должен стать новым главным тренером сине-бело-голубых.

«Не могу назвать конкретного специалиста. Однако скажу, что мне больше нравится вариант назначить молодого российского тренера», — сказал Петржела «СЭ».

Семак пять раз подряд приводил клуб из Санкт-Петербурга к чемпионству, завоевал Кубок России и четыре раза — Суперкубок. РФС пять раз признавал Семака лучшим тренером года в РПЛ.

Денис Сафронов