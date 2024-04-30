Петржела допустил, что «Зениту» пришло время заменить Семака

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» поделился мнением о работе главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака.

«Я считаю, что Семак в любом случае как тренер «устарел» в «Зените». Возможно, сейчас пришло время, чтобы его заменить», — сказал Петржела «СЭ».

Семак пять раз подряд приводил клуб из Санкт-Петербурга к чемпионству, завоевал Кубок России и четыре раза — Суперкубок. РФС пять раз признавал Семака лучшим тренером года в РПЛ.

Денис Сафронов