Константин Малофеев: «Поражение «Спартака» от «Зенита» — величайший позор в истории клуба»
Предприниматель Константин Малофеев прокомментировал поражение «Спартака» от «Зенита» (1:7) в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ.
«Я расцениваю это поражение «Спартака» как величайший позор в истории клуба. Снизит ли ценник на клуб после этого поражения Федун? На этот вопрос я уже отвечал. Мы не ведем переговоры с Федуном, поэтому не могу ответить. Кто виноват в разгроме? Виноваты все. И как минимум тренер должен уйти в отставку», — приводит РБ Спорт слова Малофеева.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Малофеев купить «Спартак» у нынешнего владельца клуба Леонида Федуна.
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Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-malofeev-rastsenivayu-e-to-porazhenie-spartaka-kak-velichajshij-pozor-v-istorii-kluba/
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