Вильмар Барриос: «Зенит» был уверен в своих силах с первой до последней секунды»
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос прокомментировал победу над «Спартаком» (7:1) в 12-м туре Тинькофф РПЛ.
«Я абсолютно счастлив: после трех поражений мы сумели дома перед своими болельщиками одержать такую потрясающую победу, - цитирует футболиста официальный сайт клуба 24 октября. - Были уверены в своих силах с первой до последней секунды. Сейчас все мысли только о «Динамо».
Да, перед игрой я думал, что было бы неплохо сегодня забить, тем более, что «Спартаку» я уже забивал, и мне хотелось это повторить. Но я больше рад тому, что команда сыграла здорово. Я всегда ставлю командное превыше личного. Я счастлив, что ребята оказались такими результативными и забили столько мячей. Сейчас нам нужно немного отдохнуть и подготовиться к «Динамо».
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками в 12 матчах, «Спартак» идет на 7-й строчке с 17 очками в 12 играх.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-10-24-vilmar-barrios-byli-uvereny-v-svoikh-silakh-s-pervoy-do-posledney-sekundy.htm
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю