Вильмар Барриос: «Зенит» был уверен в своих силах с первой до последней секунды»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос прокомментировал победу над «Спартаком» (7:1) в 12-м туре Тинькофф РПЛ.

«Я абсолютно счастлив: после трех поражений мы сумели дома перед своими болельщиками одержать такую потрясающую победу, - цитирует футболиста официальный сайт клуба 24 октября. - Были уверены в своих силах с первой до последней секунды. Сейчас все мысли только о «Динамо».

Да, перед игрой я думал, что было бы неплохо сегодня забить, тем более, что «Спартаку» я уже забивал, и мне хотелось это повторить. Но я больше рад тому, что команда сыграла здорово. Я всегда ставлю командное превыше личного. Я счастлив, что ребята оказались такими результативными и забили столько мячей. Сейчас нам нужно немного отдохнуть и подготовиться к «Динамо».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками в 12 матчах, «Спартак» идет на 7-й строчке с 17 очками в 12 играх.