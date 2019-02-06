Кононов заранее решил оставить Глушенкова в основе "Спартака". И не торопится сравнивать его с Месси

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после контрольного матча с "Актобе" на сборе в Белеке (2:2) обсудил со спортивным директором красно-белых Сергеем Родионовым кандидатуры тех молодых футболистов, которые останутся в основной команде. При этом решению по автору дубля Максиму Глушенкову, по словам специалиста, было принято заранее.

– Правильно понимаем, что вы сейчас решали, кто останется и кто уедет?

– Да, правильно. Я не объявлял, но мы решали со спортивным директором Сергеем Юрьевичем Родионовым. И у нас еще есть время поразмыслить до завтра. Определенный круг ребят вырисовывается. Сегодня мы еще посмотрели, но заранее, до этого матча приняли решение по Глушенкову. И не по тому, что сегодня он забил два гола, а потому что проводит хорошие сборы и вписывается в игру команды. Надеемся, что он будет дальше прогрессировать.

– Первый гол Глушенкова не напомнил мяч Месси в ворота Нигерии?

– (После паузы.) Пока нет. (Улыбается.)

– Один маленький Месси в "Спартаке" уже был...

– Да. Не будем преувеличивать и торопиться.

(Артем Агапов)