Кирилл Новиков: «Уверен, к возобновлению сезона «Динамо» будет готово на сто процентов»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков рассказал о том, как бело-голубые готовятся к возобновлению чемпионата России.

— В первый раз такая ситуация, что возник такой большой перерыв, — сказал в интервью клубному YouTube-каналу Новиков. — Определенные сложности возникли, но мы с честью выходим из ситуации. Мы составили план, которого строго придерживаемся. Уверен, что к возобновлению сезона будем готовы на сто процентов. Важно, чтобы игроки не получили травмы. После такой длительной паузы неправильно приступать к интенсивной работе. Первые шесть дней мы втягивались, после этого начали чередовать одноразовые и двухразовые тренировки. Нагружаем ребят, подготовили их к нагрузкам. Надеюсь, удастся обойтись без мышечных травм. Рады, что нет глобальных повреждений, выбивающих на долгий срок. Надеюсь, так и продолжится. Ребята выглядят все лучше и лучше физически, у нас еще достаточно времени, чтобы их форма пришла в норму.

Первый матч после паузы из-за коронавируса «Динамо» проведет на выезде против «Краснодара» в рамках 23-го тура чемпионата России-2019/20. Встреча состоится 21 июня, начало — в 20.00 по московскому времени.