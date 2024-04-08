КДК РФС накажет «Спартак» за оскорбительные выражения болельщиков в адрес судьи

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке комитета по итогам 23-го тура РПЛ.

«По итогам матча «Урал» — «Крылья Советов» рассмотрим выход за пределы технической зоны тренера хозяев Виктора Гончаренко, а также его неучастие в обязательной пресс-конференции после встречи. В игре «Ростов» — «Сочи» была зафиксирована задержка выхода на поле команды хозяев на две минуты, задержка выхода на поле перед вторым таймом у гостей на две минуты.

По матчу «Динамо» — «Спартак»: главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль пришел на послематчевое интервью с опозданием на восемь минут, также у команды гостей была задержка выхода на поле перед вторым таймом. Помимо этого, болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи», — сказал Григорьянц «СЭ».

Ранее Григорьянц сообщил, что КДК пригласил главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана на ближайшее заседание, чтобы рассмотреть поведение специалиста после матча 23-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:4). После завершения игры Юран, находясь в подтрибунном помещении, нецензурно раскритиковал судей встречи.