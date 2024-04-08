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Сегодня, 11:27

КДК РФС накажет «Спартак» за оскорбительные выражения болельщиков в адрес судьи

Константин Белов
Корреспондент
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Фото Александр Федоров, «СЭ»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке комитета по итогам 23-го тура РПЛ.

«По итогам матча «Урал» — «Крылья Советов» рассмотрим выход за пределы технической зоны тренера хозяев Виктора Гончаренко, а также его неучастие в обязательной пресс-конференции после встречи. В игре «Ростов» — «Сочи» была зафиксирована задержка выхода на поле команды хозяев на две минуты, задержка выхода на поле перед вторым таймом у гостей на две минуты.
По матчу «Динамо» — «Спартак»: главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль пришел на послематчевое интервью с опозданием на восемь минут, также у команды гостей была задержка выхода на поле перед вторым таймом. Помимо этого, болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи», — сказал Григорьянц «СЭ».

Ранее Григорьянц сообщил, что КДК пригласил главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана на ближайшее заседание, чтобы рассмотреть поведение специалиста после матча 23-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:4). После завершения игры Юран, находясь в подтрибунном помещении, нецензурно раскритиковал судей встречи.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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30 тур
6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 3 : 4
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 2 : 2
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 4 : 1
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 1 : 0
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 2
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 1 : 2
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 17 1 5
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