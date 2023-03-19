КДК РФС может рассмотреть участие Михайлова в матче с «Торпедо» в случае протеста

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал «СЭ» участие полузащитника «Пари НН» Ярослава Михайлова в матче 20-го тура чемпионата России против «Торпедо» (1:1).

«В случае, если будет направлен протест на участие Михайлова в матче, КДК РФС рассмотрит его в установленном порядке», — передали «СЭ» слова Григорьянца в службе коммуникации.

Михайлов не имел права выходить на поле в матче 20-го тура чемпионата России с «Торпедо», так как этот футболист получил в общей сложности четыре предупреждения в первенстве России и чемпионате России. Это следует из статьи 19 «Дисциплинарные санкции» регламента чемпионата России-2022/23.