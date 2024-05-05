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Билялетдинов назвал полузащитника «Балтики» Козлова лучшим дебютантом РПЛ в сезоне-2023/24

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Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов ответил на вопрос о лучших дебютантах РПЛ нынешнего сезона.

«Для меня лучшим дебютантом в РПЛ является Козлов из «Балтики». Если брать легионеров, то по манере игры выберу двоих: ростовского иранца Мохеби и армейца Файзуллаева. Они играют отрезками, нестабильно, но достаточно качественно», — цитирует Билялетдинова Sport24.

В текущем сезоне 19-летний полузащитник Данила Козлов отыграл 7 матчей за «Балтику» в чемпионате России, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.

На данный момент лидером турнирной таблицы РПЛ является «Зенит», набравший 50 очков в 26 матчах. При этом команда Сергея Семака имеет 1 матч в запасе. Вторым идет «Краснодар» (50), а тройку лучших замыкает «Динамо» (50).

Источник: Sport24
Динияр Билялетдинов
РПЛ
Мохаммад Мохеби
ФК Балтика
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
12
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
13
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
14
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 1
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 0 : 1
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 3 : 2
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 0 : 0
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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Краснодар

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