Орещук: «Тюкавин не уедет летом в Европу, без шансов»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук выразил уверенность, что руководство бело-голубых не станет продавать форварда клуба Константина Тюкавина ближайшим летом.

«Без шансов, он еще не стоит двадцати миллионов. А за меньшие деньги его «Динамо» точно не продаст. Тюкавин пока не перерос уровень РПЛ. Хороший сезон проводит, но не ровный. Поэтому как минимум надо сезон еще сыграть на хорошем уровне», — цитирует Орещука «РБ Спорт».

В текущем сезоне 21-летний Тюкавин провел 35 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.