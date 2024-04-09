КДК рассмотрит поведение Юрана после поражения «Пари НН» от «Краснодара»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит поведение главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана после матча с «Краснодаром» (3:4) в 23-м туре РПЛ.

Игра проходила 6 апреля.

«В прессе после окончания матча появились материалы, на основании которых КДК рассмотрит поведение Юрана. Тренер приглашен на заседание», — цитирует Григорьянца РИА «Новости».

После матча в СМИ появились видеозаписи, на которых Юран в агрессивной форме с использованием ненормативной лексики выражает недовольство судейством в подтрибунном помещении.

«Пари НН» (28 очков) занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ после 22 матчей. 14 апреля нижегородцы на выезде сыграют с «Оренбургом» в матче 24-го тура РПЛ. Начало — в 12.00 по московскому времени.