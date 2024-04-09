Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:35

КДК рассмотрит поведение Юрана после поражения «Пари НН» от «Краснодара»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Сергей Юран.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит поведение главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана после матча с «Краснодаром» (3:4) в 23-м туре РПЛ.

Игра проходила 6 апреля.

«В прессе после окончания матча появились материалы, на основании которых КДК рассмотрит поведение Юрана. Тренер приглашен на заседание», — цитирует Григорьянца РИА «Новости».

После матча в СМИ появились видеозаписи, на которых Юран в агрессивной форме с использованием ненормативной лексики выражает недовольство судейством в подтрибунном помещении.

«Пари НН» (28 очков) занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ после 22 матчей. 14 апреля нижегородцы на выезде сыграют с «Оренбургом» в матче 24-го тура РПЛ. Начало — в 12.00 по московскому времени.

Источник: РИА «Новости»
Сергей Юран
Футбол
РФС
ФК Краснодар
ФК Нижний Новгород
Артур Григорьянц
КДК
2
0
Читайте также
Казанский назвал фаворитов первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов
Уровень загрязнения реки Сены значительно превышает норму накануне Олимпиады
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
Чемпионат мира по сексу провалился из-за болезней «спортсменов» и сутенерства. А организаторов обвинили в невыплате призовых
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Балтика» и другие матчи
В «Спартаке» опровергли информацию о возможном увольнении Абаскаля
Ветеран «Динамо» Пильгуй обратился к Лещуку: «Игорь, старайся не терзать себя, нужно продолжать трудиться»
Личка оценил шансы Тюкавина в бомбардирской гонке: «Догнать Кассьерру будет тяжело»
Мухин: «Для ЦСКА такой сезон, что много очков было потеряно просто так на последних минутах»
Акинфеев признан лучшим игроком ЦСКА в марте
Кавазашвили: «У Лещука в матче со «Спартаком» был черный день»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Жигулев рассказал историю с участием Галицкого

Алжирский хавбек «Факела» Сенхаджи начал изучать русский язык
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.04 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 - : -
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 - : -
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 17 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости