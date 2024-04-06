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Сегодня, 19:37

Юран нецензурно оценил работу арбитров в матче «Пари НН» с «Краснодаром»

Алина Савинова
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Сергей Юран.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран резко высказался о работе судей в матче 23-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:4).

Журналист «Известий» Алексей Фомин опубликовал видео, на котором Юран с использованием ненормативной лексики обращается в сторону идущего впереди него резервного арбитра Игоря Панина в подтрибунном помещении.

«Судьи боятся всего, *****! Там второй наступ был! Че вы боитесь, *****?! Это вторая желтая «Краснодару»! Так и будет футбол, *****, загнивать. Посмотрите, *****, повтор на планшете. Опоссумы, *****!» — сказал Юран.

После матча с нижегородцами «Краснодар» с 43 очками вышел на первое место в чемпионате России, обойдя «Зенит» (41), у которого еще одна игра в запасе. У «Пари НН» 28 баллов и 10-я позиция в турнирной таблице.

Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Нижний Новгород
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
2
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
5
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
6
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
7
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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30 тур
6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 3 : 4
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
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