Алжирский хавбек «Факела» Сенхаджи начал изучать русский язык

Родившийся во Франции и имеющий гражданство Алжира защитник Райан Сенхаджи начал изучать русский язык после перехода в «Факел».

«Я пробую изучать русский язык. Сейчас я планирую взять несколько курсов. Я знаю не только плохие слова на русском языке, уже сейчас я знаю несколько хороших слов. Некоторые футболисты не понимают английский язык, я пытался говорить с ними на русском. Поэтому могу сказать, что я знаю несколько слов на начинающем уровне», — цитирует Сенхаджи ТАСС.

Сенхаджи играет в воронежском клубе с января 2024 года.