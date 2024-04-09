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Жигулев рассказал историю с участием Галицкого

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Пари НН» Илья Жигулев рассказал историю с участием владельца «Краснодара» Сергея Галицкого. Футболист является воспитанником краснодарского клуба.

— Он знает меня с 12 лет. За это время у нас было много разных бесед. У Сергея Николаевича очень сильная энергетика и напористость. У нас были и есть хорошие отношения. Он всегда говорил, что верит — я стану футболистом. Помню одну историю с ним.

— Давай.

— Я тогда только попал в «Краснодар». У нас должна была быть просмотровая игра, а я, как назло, забыл бутсы! На первый тайм одолжил у одного парня, на второй — у другого. Хорошо сыграл, подчищал в центре и даже забил гол. Сергей Николаевич после игры подошел к нашим тренерам: «Вы че, пацану не можете бутсы купить?!» Подумал, что к ним в академию какой-то голодранец приехал (смеется), — цитирует Жигулева Sport24.

В этом сезоне чемпионата России 28-летний хавбек провел 13 матчей.

Источник: https://sport24.ru/football/news-636648-zhigulev-galitskiy-sprosil-vy-che-patsanu-ne-mozhete-butsy-kupit-podumal-chto-k-nim-golodranets-priyekhal
Илья Жигулев
ФК Краснодар
Сергей Галицкий
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2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
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 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
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 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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