Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин после гостевого матча 28-го тура Тинькофф — РПЛ с тульским «Арсеналом» (1:2) обратил внимание на то, что в очередной раз его команда уступала по ходу встречи после 11-метрового удара соперника. При этом он не стал ставить под сомнение решение главного арбитра Павла Кукуяна.

— Эмоции... Конечно, все опустошены, — сказал Первушин в послематчевом комментарии. — Команда действительно играла и владела инициативой и, наверное, была ближе к победе. Опять пропускаем гол с пенальти. В каждом туре так.

Был пенальти или нет, не знаю, не смотрел. Тем не менее, каждую игру начинаем с пенальти в наши ворота. Но ребята не опускают рук, продолжают бороться.

К сожалению, пропускаем обидные голы, которые не вытекают из логики игры. Я считаю, мы сегодня переиграли соперника, должны были одержать победу. (Артем Агапов)

«Тамбов» после 28 туров с 28 очками занимает 14-е место. На 15-м — «Крылья Советов» (27 очков в 27 играх), которые 12 июля встречаются с «Динамо» в Москве.