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Кавазашвили порассуждал о выборе названия для «Спартака-2»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили порассуждал о выборе названия для «Спартака-2» и рассказал, обсуждали ли этот вопрос на совете ветеранов клуба.

«Есть ли варианты для названия команды? Я даже об этом не думал. Потому что какое бы я ни придумал название, решение будет принимать совет директоров «Спартака», а утверждать будет «Лукойл», это самое главное. На заседании совета ветеранов мы этот вопрос еще не обсуждали. Так что я не могу ничего сказать. Как мне вариант «Красная Пресня»? Команда «Красная Пресня» очень звучала в свое время. Когда хозяином был господин Аль-Халиди. Тренировали эту команду Константин Иванович Бесков и Владимир Федотов, это были яркие тренеры. Рассматривать можно любой вариант, но окончательное решение будет принимать узкий круг лиц. «Спартак» является особенным названием, потому что это история. Если «Спартак-2» будет так и называться, думаю, это будет нормально. А если вы думаете, что, изменив название, команда будет лучше играть, то я в этом сомневаюсь», — приводит слова Кавазашвили Metartings.ru.

«Спартак» объявил о возрождении второй команды 25 декабря. Ранее «Спартак-2» был создан в 2013 году, но команду расформировали летом 2022 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/kavazashvili-somnevayus-chto-spartak-2-budet-luchshe-igrat-esli-izmenit-nazvanie-319637/
Анзор Кавазашвили
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ФК Спартак (Москва)
ФК Спартак-2 (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
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Балтика – Сочи
 - : -
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Пари НН – Факел
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