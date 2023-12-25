«Спартак» объявил о возрождении второй команды

«Спартак» объявил о возрождении «Спартака-2» — второй команды красно-белых.

Руководство приняло такое решение в целях улучшения работы клубной вертикали, а также для предоставления дополнительной возможности адаптации при переходе во взрослый футбол для воспитанников академии.

Ожидается, что «Спартак-2» будет выступать во Второй лиге со следующего сезона.

«Спартак-2» был создан в 2013 году, команду расформировали летом 2022 года.