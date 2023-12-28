Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:46

Дасаев: «Зачем Сафонову ехать за границу? Чтобы сидеть на лавке?»

Дасаев считает, что вратарю Сафонову рано ехать в европейский чемпионат
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Матвей Сафонов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о будущем вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

Российский голкипер располагается на 25-м месте в рейтинге самых дорогих вратарей мира по версии портала Transfermarkt.

«Думаю, ему еще рано ехать за границу. Зачем ему куда-то ехать, если он играет в сборной и «Краснодаре»? Чтобы сидеть там на лавке? Пробовать свои силы хорошо, но не в таком возрасте. Он сейчас молодой и перспективный. А если сейчас поедет туда, его посадят на лавку и карьера закончилась. Если он будет хорошо играть, когда он будет в солидном возрасте, его пригласят», — сказал Дасаев «СЭ».

Рыночная стоимость 24-летнего футболиста на данный момент составляет 18 миллионов евро. Она увеличилась на 2 миллиона евро.

Сафонов является воспитанником «Краснодара». За основную команду «быков» он выступает с января 2019 года. В текущем сезоне Сафонов провел 18 матчей за краснодарскую команду, пропустил 12 мячей и 8 раз сыграл на ноль.

Матвей Сафонов
Ринат Дасаев
Футбол
4
2
Читайте также
Ральф Шумахер рассказал, что его брат Михаэль не сможет жить полноценной жизнью
«Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера
Лавров рассказал о тайной встрече западных стран по формуле Зеленского
Продюсер Игорь Мишин оказался среди гостей скандальной вечеринки Ивлеевой
Онколог назвал провоцирующие массовые виды рака факторы
В Варшаве заметили большие очереди стоящих за паспортами украинцев
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Президент РПЛ Алаев назвал тройки лучших легионеров, россиян и открытий первой части сезона
Клаудиньо заявил, что мечтает играть во «Фламенго»
Сафонов занимает 25-е место в списке самых дорогих вратарей мира
В «Удинезе» исключили возможность трансфера Гарре из «Крыльев Советов»
Агент Дивеева заявил, что на втором сборе защитник ЦСКА будет тренироваться без ограничений
Баранник назвал преимущества «Зенита» перед «Краснодаром» и «Динамо» в борьбе за победу в РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кавазашвили порассуждал о выборе названия для «Спартака-2»

Гогниев рассказал о перестройке, которую он делал в «Химках»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости