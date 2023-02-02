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Сегодня, 09:15

Карпин рассказал, звали ли его в «Спартак» в последние 9 лет, и ответил на вопрос, возможно ли его возвращение в будущем

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Валерий Карпин.
Фото Алексей Иванов, «СЭ»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин в интервью «СЭ» ответил на вопросы, звали ли его в «Спартак» в последние девять лет после отставки весной 2014 года, и ответил на вопрос, возможно ли его возвращение во главу красно-белых в будущем.

«Была одна встреча с Наилем Измайловым, — сказал Карпин. — Не помню, ни когда именно, ни кто был тогда тренером. Чья была инициатива — тоже не знаю. Ничем это не закончилось. Просто поговорили, изложил свое видение.

Он пытался рассказывать про какие-то планы. Говорю ему в ответ:

— Я же все знаю в «Спартаке». Знаю, как там все работает.

До разговора с Федуном дело не дошло.

И у меня нет сейчас ответа на вопрос — хочу ли когда-нибудь получить еще один шанс поработать в «Спартаке». Посмотрим.

Ясно одно: при нынешнем владельце клуба (разговор записывался до ухода Федуна из клуба, — Прим. И.Р.) просто не о чем говорить».

 
Валерий Карпин и&nbsp;Артем Дзюба. «Если выразить цензурно отношение к Дзюбе одним словом, то это — «безразличие». Монолог Валерия Карпина

 

Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
2
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Факел

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