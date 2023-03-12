Караваев: «Все игры тяжелые, когда идет борьба за чемпионство»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал победу своей команды над «Химками» (3:2) в матче 19-го тура РПЛ.

«Все игры тяжелые, тем более сейчас, когда идет борьба за чемпионство. Все матчи будут тяжелыми, нет проходных игр. Ожидаемо, в принципе. Мы забили второй мяч и расслабились, что непозволительно, я считаю. Естественно, за это и поплатились. Я не считаю, что игра была грубой. Где-то фолили, но не считаю это каким-то отвлекающим фактором», — приводит слова Караваева пресс-служба «Зенита».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 48 очков за 19 матчей.