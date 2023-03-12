ЦСКА — «Крылья Советов»: Чалов сделал счет разгромным
Нападающий ЦСКА Федор Чалов забил на 42-й минуте матча с «Крыльями Советов» в 19-м туре РПЛ — 3:0.
Заболотный с острого угла попытался прострелить и мяч от ноги Гапонова полетел в створ. Голкипер самарцев Иван Ломаев спас, но отбил точно на голову Чалову, который с близкой дистанции отправил мяч в створ.
Для Чалова это 11-й гол в текущем сезоне РПЛ.
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|
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|5
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|35
|
4
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|19
|9
|5
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|32
|
5
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|18
|8
|5
|5
|30-20
|29
|
6
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|
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|
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|
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|19
|8
|4
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|19
|1
|11
|7
|24-37
|14
|
15
|Химки
|19
|3
|4
|12
|19-40
|13
|
16
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|7
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|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|0 : 4
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|0 : 1
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|3 : 2
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|0 : 1
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|3 : 1
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|3 : 2
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
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Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
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|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3
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