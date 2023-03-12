ЦСКА — «Крылья Советов»: Чалов сделал счет разгромным

Нападающий ЦСКА Федор Чалов забил на 42-й минуте матча с «Крыльями Советов» в 19-м туре РПЛ — 3:0.

Заболотный с острого угла попытался прострелить и мяч от ноги Гапонова полетел в створ. Голкипер самарцев Иван Ломаев спас, но отбил точно на голову Чалову, который с близкой дистанции отправил мяч в створ.

Для Чалова это 11-й гол в текущем сезоне РПЛ.