Капитан «Нижнего Новгорода»: «Калинский — это наш Карри!»
23:08
Защитник и капитан «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук после завершения матча 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (2:1) отметил игру полузащитника команды Николая Калинского, который оформил дубль в этом матче.
«Я благодарен Николаю и всей нашей команде за эту победу. Так вышло, что он получил травму в столкновении... со мной. Калинский — настоящий лидер команды. Вы знаете, что в «Голден Стэйт», выступающем в НБА, Стефен Карри — топ. Вот Николай — это наш Карри!» — приводит слова Гоцука сайт «Нижнего».
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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 17-й тур, расписание и результаты матчей: «Зенит» — «Ростов», «Сочи» — «Краснодар» и другие игры, новости и обзоры
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