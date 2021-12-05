Защитник и капитан «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук после завершения матча 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (2:1) отметил игру полузащитника команды Николая Калинского, который оформил дубль в этом матче.

«Я благодарен Николаю и всей нашей команде за эту победу. Так вышло, что он получил травму в столкновении... со мной. Калинский — настоящий лидер команды. Вы знаете, что в «Голден Стэйт», выступающем в НБА, Стефен Карри — топ. Вот Николай — это наш Карри!» — приводит слова Гоцука сайт «Нижнего».