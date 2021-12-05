Полузащитник «Нижнего Новгорода» Калинский: «Зацепились зубами» за эту победу и в итоге одержали ее»

Полузащитник «Нижнего Новгорода» Николай Калинский, оформив дубль в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (2:1), с пятью забитыми мячами возглавил список лучших бомбардиров команды.

— Во-первых, как твое самочувствие после травмы, полученной в концовке встречи?

— Была верховая борьба в нашей штрафной. Мы столкнулись лбами с Кириллом Гоцуком. У меня закружилась голова, но врачи довольно быстро привели меня в чувство.

— Что скажешь об игре?

— Хорошая игра. Начали агрессивно. На первой минуте заработали пенальти. Открыли счет. Потом пропустили необязательный гол. А в конце первого тайма Дюпин отразил мой первый удар, но я добил мяч в ворота, и мы снова вышли вперед.

В перерыве поговорили в раздевалке. Нельзя было пропускать, и мы «зацепились зубами» за эту победу и в итоге одержали ее. Мы всегда бьемся до конца. И сегодняшняя победа — заслуженная! Нам очень нужны были очки. Мы рады, что удалось немного подняться в турнирной таблице. Здорово, что в заключительном домашнем матче года порадовали наших болельщиков. Спасибо им за поддержку!