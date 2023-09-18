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Камоцци: «Селюк сделал голословное заявление. Пригласить Николсона в «Спартак» было не моим решением»

Алина Савинова
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Франко Камоцци, экс-помощник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировал на критику агента Дмитрия Селюка.

Говоря о трансферной политике красно-белых, Селюк назвал Камоцци жуликом и заявил, что тот надул московский клуб с ямайским нападающим Шамаром Николсоном.

«Я не знаю кто такой Дмитрий Селюк. И пригласить Николсона в «Спартак» было не моим решением. Селюк сделал совершенно неверное и голословное заявление», — цитирует Камоцци Metaratings.ru.

Николсон подписал контракт со «Спартаком» в декабре 2021 года. Московский клуб купил футболиста у «Шарлеруа» за 8 миллионов евро. В начале сентября 26-летний форвард отправился в «Клермон» на правах аренды до конца текущего сезона.

Источник: https://metaratings.ru/news/kamocci-selyuk-sdelal-goloslovnoe-zayavlenie-ne-ya-priglashal-nikolsona-v-spartak-285754/
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Селюк
Франко Камоцци
Шамар Николсон
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
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Матео Кассьерра

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 7
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

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Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
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Квинси Промес

Спартак

 4
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Роман Ежов

Крылья Советов

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Балтика

 3
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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