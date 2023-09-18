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Сегодня, 17:15

Булыкин рассказал об общении с Черчесовым: «В РПЛ он еще появится и наведет шороху»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Владимир Леонченко, Дмитрий Булыкин и Станислав Черчесов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин ответил на вопрос «СЭ» о разговоре с экс-тренером «Ференцвароша» Станиславом Черчесовым перед матчем 8-го тура РПЛ между железнодорожниками и «Оренбургом» (0:2).

«Перед матчем пообщались, обменялись впечатлениями о российском чемпионате, поговорили о «Ференцвароше». Дальше уже смотрели игру. Где продолжит карьеру Черчесов? Куда-то он точно придет. Вот куда — надо спросить у него. Я всегда поддерживал Черчесова и верил в него. Это хороший психолог, большой специалист, который говорит на различных языках. Плюс с чувством юмора у него все нормально. В РПЛ он еще появится и наведет шороху», — сказал Булыкин «СЭ».

Черчесов возглавлял «Ференцварош» с 20 декабря 2021 года по 19 июля 2023 года. Российский специалист был отправлен в отставку после поражения от «Клаксвика» (0:3) в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Дмитрий Булыкин
Станислав Черчесов
РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

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 7
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Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 6 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

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