Грушевский раскритиковал Хачатурянца за высказывания про Акинфеева

Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление президента РПЛ Ашота Хачатурянца о манере общения капитана московского клуба Игоря Акинфеева с арбитром Игорем Паниным.

«Плохо понимаю деятельность Ашота. Имею в виду не РПЛ, а руководство судейского корпуса. Понимаю, что возник форс-мажор с отъездом иностранных судейских экспертов, но последние скандалы имели место быть с разными клубами. Наиболее пострадавшей командой является «Спартак». Известная представительница этого клуба тоже не отличается дипломатичностью. В отличие от Игоря делает свои комментарии не на поле. Видел, как пихал арбитру Акинфеев. Мы не знаем, какие это были слова. В пылу эмоций матча могло быть разное. Судья не наказал его даже желтой карточкой, может, Игорь ему стихи рассказывал. Странно, что Хачатурянц выделил именно Акинфеева. Я бы не делал акцент на его поведении. Он эталонный спортсмен и футболист. Нечестно обращать внимание на эпизод именно с его участием. Есть масса проявлений от игроков других команд, кто любит с перекошенными лицами орать на арбитров», — сказал Грушевский «СЭ».

Также популярный актер высказался о судейских скандалах в Тинькофф РПЛ.

«Тур получился по совокупности чудовищно скандальным. Не Хачатурянцу рассуждать, как Акинфеев невежливо разговаривал с арбитром. Ему следует больше внимания уделять судьям, а не действиям футболистов. Обе команды были недовольны судейством. В добавленное время арбитр украл 4,5 минуты, пока смотрел ВАР. Судья поторопился закончить матч, то есть он струсил. Понял, что много чего навертел, ему захотелось поскорее дать финальный свисток, чтобы не получилось чего более одиозного. Согласен, что футболистам и арбитрам друг с другом надо общаться уважительно. Судьям иногда тоже свойственна быдляческая манера общения, наблюдал это. Так что это все взаимосвязанные сосуды», — добавил Грушевский.

Ашот Хачатурянц, комментируя разговор вратаря красно-синих и главного судьи матча 23-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Урал», заявил, что есть вещи, которые неприемлемы. Также президент РПЛ сказал, что любое хамство и оскорбление унижает и оскорбляет футбол.

Ранее ЭСК РФС признала ошибочным решение Игоря Панина не назначить пенальти в ворота ЦСКА в домашней встрече с «Уралом». Президент РПЛ заявил об отстранении Панина до конца нынешнего сезона.