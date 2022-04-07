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Первый тренер Акинфеева: «Президент РПЛ не прав. Игорь не часто ругается с арбитрами»

Первый тренер Акинфеева прокомментировал критику президента РПЛ в адрес вратаря ЦСКА
Карен Саркисян
Корреспондент
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Павел Коваль, первый тренер вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева прокомментировал критику президента Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашота Хачатурянца в адрес своего бывшего подопечного за конфликт с арбитром матча 23-го тура с «Уралом» (2:2) Игорем Панином.

«В матче с «Уралом» в моменте с Акинфеевым было чистое нападение на вратаря, — приводит слова Коваля Sport24. — Игрок «Урала» мог и остановиться, а он на него налетел — надо тоже думать, куда бежишь. Арбитр не очень хорошо отсудил этот момент».

По мнению тренера, вратарь не сказал ничего критичного в адрес арбитра.

«Вспомните, сколько травм получил Игорь. Президент РПЛ не прав. Игорь не часто ругается с арбитрами. Акинфеев нормально с ними общается как капитан. А в данной ситуации реально было столкновение, его можно понять. Не увидел ничего хамского, они немного поговорили и все. Суди нормально — и хамства не будет. Или накажи игрока, который летит на вратаря», — сказал он.

Напомним, что президент РПЛ раскритиковал Акинфеева и призвал игроков не оскорблять арбитров во время матчей.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-04-07-pervyy-trener-akinfeyeva-o-konflikte-s-arbitrom-paninym-sudi-normalno-i-khamstva-ne-budet
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 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
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 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
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 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
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 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
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 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
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 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
13
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
14
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
15
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
16
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