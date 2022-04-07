Первый тренер Акинфеева: «Президент РПЛ не прав. Игорь не часто ругается с арбитрами»

Павел Коваль, первый тренер вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева прокомментировал критику президента Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашота Хачатурянца в адрес своего бывшего подопечного за конфликт с арбитром матча 23-го тура с «Уралом» (2:2) Игорем Панином.

«В матче с «Уралом» в моменте с Акинфеевым было чистое нападение на вратаря, — приводит слова Коваля Sport24. — Игрок «Урала» мог и остановиться, а он на него налетел — надо тоже думать, куда бежишь. Арбитр не очень хорошо отсудил этот момент».

По мнению тренера, вратарь не сказал ничего критичного в адрес арбитра.

«Вспомните, сколько травм получил Игорь. Президент РПЛ не прав. Игорь не часто ругается с арбитрами. Акинфеев нормально с ними общается как капитан. А в данной ситуации реально было столкновение, его можно понять. Не увидел ничего хамского, они немного поговорили и все. Суди нормально — и хамства не будет. Или накажи игрока, который летит на вратаря», — сказал он.

Напомним, что президент РПЛ раскритиковал Акинфеева и призвал игроков не оскорблять арбитров во время матчей.