Юран из прессы узнал об уходе Севикяна: «Никакой потери нет, он слабенько провел концовку чемпионата перед паузой»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал уход полузащитника команды Эдгара Севикяна.

13 января председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов сообщил «СЭ», что «Пари НН» получил предложение по 22-летнему футболисту от «Ференцвароша».

«Обычно в таких случаях футболист подходит и ставит в известность тренера: «Хочу поехать, попробовать». О его уходе я узнал из прессы. Все пишут: потеря, а я считаю, что никакой потери нет. Севикян концовку чемпионата перед зимней паузой слабенько провел», — приводит слова Юрана «Чемпионат».

В текущем сезоне Севикян провел 24 матча за «Пари НН» в РПЛ и FONBET Кубке России и забил семь мячей. Он выступает за нижегородцев с лета 2022 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Севикяна в 1,8 миллиона евро.