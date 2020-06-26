Источник в МВД: «Спартак» должен был предупредить полицию об акции фанатов

Источник в МВД, знакомый с ходом следствия по делу об акции спартаковских фанатов, посвященной выезду команды на матч в Тулу, сообщил «СЭ», что задержаний болельщиков могло и не произойти — если бы клуб заранее уведомил полицию.

— Таких последствий можно было бы избежать, если бы клуб от имени болельщиков заранее предупредил муниципальные и правоохранительные органы об акции и запросил разрешение на ее проведение, — сказал источник.

При этом как сообщили «СЭ» в РФС, по итогам совещания, которое прошло в декабре с участием представителей всех клубов по работе с болельщиками и руководством МВД, было особо подчеркнуто, что инициаторы несанкционированного перекрытия дорог во время акций фанатских объединений будут всегда преследоваться по закону.

— РПЛ и клубам нужно активнее взаимодействовать с фанатскими группировками и оказывать им всю необходимую помощь в своевременном получении всех необходимых разрешений на проведение подобных акций. Это поможет избежать дальнейших проблем, особенно, если речь не идет о публичных пространствах и дорогах общего пользования, — добавил собеседник «СЭ».