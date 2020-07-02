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«Мяч не пересек линию ворот». Кашшаи прокомментировал эпизод в матче «Спартак» — «Уфа»

2 июля 2020, 17:29
Александр Беленов. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Беленов. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи ответил на вопрос о том, нужна ли в России технология для определения взятия ворот, подобная той, что используют ФИФА, УЕФА, АПЛ и лига 1. В матче 24-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Уфа» (0:0) мяч едва не пересек линию ворот гостей, но голкипер Александр Беленов успел предотвратить гол. Мяч не был засчитан.

— Я за любую технологию, которая помогает судьям. Но, честно говоря, такие моменты происходят в каждой сотой игре. Не чаще. Нужно оценивать, стоит ли тратить большие деньги на то, что используется считанное число раз в году.

Понимаю, почему вы спрашиваете. Ситуация в матче «Спартак» — «Уфа». Решение видеоарбитров было правильное. Мяч не пересек линию ворот. (Александр Бобров)

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