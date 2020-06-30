На 74-й минуте матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Спартак» полузащитник гостей Роман Зобнин умышленно ударил рукой Ивана Облякова, но получил от арбитра Алексея Еськова только желтую карточку. Предположу, что судья в тот момент смотрел немного правее — на мяч. Потому он не увидел всех деталей случившегося.

ЦСКА — «Спартак».

В действия рефери вмешались видеоарбитры Сергей Карасев и Дмитрий Сафьян. После этого Еськов посмотрел видеозапись и достаточно быстро решил применить более серьезную санкцию — удаление. Примерно спустя три минуты после фола Зобнин покинул поле.

ЦСКА — «Спартак».

Хотя в итоге ошибка судьи была исправлена, оценку Еськову за качество работы существенно снизят. По всей видимости, он получит 7,9 балла, это «неуд» по 5-балльной системе. (Александр Бобров)