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ЦСКА — «Спартак»: Зобнин удален правильно, но арбитру поставят «неуд»

30 июня 2020, 22:24
ЦСКА — «Спартак». ЦСКА — «Спартак». ЦСКА — «Спартак».
ЦСКА — «Спартак».
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На 74-й минуте матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Спартак» полузащитник гостей Роман Зобнин умышленно ударил рукой Ивана Облякова, но получил от арбитра Алексея Еськова только желтую карточку. Предположу, что судья в тот момент смотрел немного правее — на мяч. Потому он не увидел всех деталей случившегося.

ЦСКА - "Спартак".
ЦСКА — «Спартак».

В действия рефери вмешались видеоарбитры Сергей Карасев и Дмитрий Сафьян. После этого Еськов посмотрел видеозапись и достаточно быстро решил применить более серьезную санкцию — удаление. Примерно спустя три минуты после фола Зобнин покинул поле.

ЦСКА - "Спартак".
ЦСКА — «Спартак».

Хотя в итоге ошибка судьи была исправлена, оценку Еськову за качество работы существенно снизят. По всей видимости, он получит 7,9 балла, это «неуд» по 5-балльной системе. (Александр Бобров)

ЦСКА — Спартак

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