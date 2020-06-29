«Позитива все же сильно больше». Геркус поделился впечатлениями от первых туров после возобновления сезона
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился впечатлениями от первых двух туров после возобновления сезона Тиноькофф РПЛ.
— Отмечу плюсы/минусы, — написал Геркус у себя в Telegram-канале. — Не удалось провести матчи «Краснодар» — «Динамо» и «Краснодар» — «Оренбург».
Матч «Сочи» — «Ростов» хоть и красив по драматургии, но несправедлив.
Не получилось достигнуть взаимопонимания и взаимодействия между футбольными властями и Роспотребнадзором: на одну и ту же ситуацию — у игроков обнаруживается положительный результат на тест — было продемонстрировано четыре разные реакции.
Плюсы.
Удалось собрать (в том числе вернуть игроков из-за границы) команды и хоть и не без потерь довести их до игровых кондиций.
Удалось провести 2 тура — 14 игр, среди которых были очень неплохие, а парочка просто отличных.
Десятки тысяч людей увидели игры вживую в дополнение к миллионам по ТВ! И это, наверное, самое главное!
Позитива все же сильно больше, возобновление чемпионата это очень круто, завтра стартует очередной тур, нас ждет много интереснейших игр и результат чемпионата, хоть и становится ближе, все еще непредсказуем. Интрига.