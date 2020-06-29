Дзюба, Джикия и Мамаев оштрафованы за нарушение регламента

В понедельник, 29 июня, состоялось заседание КДК РФС, на котором был принят ряд решений по матчам 24-го тура Тинькофф-чемпионата России.

«Ростов» за нарушение регламента по возобновлению тренировочного процесса и проведения матчей оштрафован на 50 тысяч рублей.

«Динамо», ЦСКА и «Рубин» за данное нарушение выплатят по 25 тысяч рублей, «Зенит» и «Спартак» по 20 тысяч.

Кроме того, по 20 тысяч рублей выплатят тренер армейцев Сергей Овчинников и футболисты Артем Дзюба («Зенит»), Сафаа Хади («Крылья Советов»), Павел Мамаев, Сергей Песьяков («Ростов»), Евгений Луценко («Арсенал»), Александр Соболев, Александр Максименко, Илья Гапонов, Георгий Джикия («Спартак»), Александр Беленов, Даниил Фомин («Уфа»).

Сердар Азмун («Зенит») за повторное нарушение заплатит 40 тысяч.

Кроме того, «Динамо» за скандирование зрителями оскорбительных выражений оштрафовано на 100 тысяч рублей, главные тренеры «Рубина» и «Локомотива» Леонид Слуцкий и Марко Николич выплатят 20 и 10 тысяч рублей соответственно за выходы за пределы технической зоны.