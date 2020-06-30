Жириновский возмущен решением засчитать «Оренбургу» поражение

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выразил несогласие с решением засчитать «Оренбургу» поражение в матче 24-го тура Тинькофф чемпионата России против «Краснодара». Из-за случаев коронавируса в «Оренбурге» команда не вышла на игру.

«Опять мы наблюдаем спортивный произвол, — написал Жириновский в своем Telegram-канале. — Футбольной команде «Оренбург» засчитали техническое поражение от «Краснодара», потому что она не смогла провести матч из-за заболевания шести ее игроков коронавирусом.

Мы уже обращались в Российский футбольный союз по схожему поводу, когда обескровленную коронавирусом команду «Ростов» разгромили в Сочи. Теперь то же самое учиняют «Оренбургу». Прекратите, наконец, это дикое отношение к спортсменам.

Если команда не может играть в связи с заболеванием игроков, то матч должен переноситься на более поздний период. Если это не прекратится, то пора подумать о смене руководства РФС".