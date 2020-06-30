«Ростов» и «Арсенал» играли всего тайм, а не 90 минут

В 24-м туре Тинькофф чемпионата России дольше всего играли в футбол в двух матчах: «Динамо» — ЦСКА (0:0, больше 58 минут чистового игрового времени, арбитр Кирилл Левников) и «Ахмат» — «Сочи» (1:1, больше 58 минут, арбитр Сергей Карасев).

А вот в Ростове-на-Дону, где встречались «Ростов» и «Арсенал» (2:1), а судил Владимир Москалев, по данным InStat, команды играли в футбол только 45 минут и 32 секунды. С туляками это произошло второй тур подряд. В Туле «Арсенал» и «Спартак» (2:3) были с мячом только 45 минут и 6 секунд чистого времени. (Александр Бобров)