Источник сообщил, что «Динамо» заплатит за нападающего «Бока Хуниорс» 12 миллионов долларов
23:34
Нападающий «Бока Хуниорс» Себастьян Вилья должен перейти в московское «Динамо», пишет в Twitter колумбийский журналист Диего Руэда.
25-летний Вилья подпишет с «Динамо» контракт сроком на четыре года. Его трансфер обойдется московскому клубу в 12 миллионов долларов.
Действующий контракт колумбийца с «Бокой» рассчитан до 2024 года. В этом сезоне он забил 9 голов в 27 матчах.
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