Источник сообщил, что «Динамо» заплатит за нападающего «Бока Хуниорс» 12 миллионов долларов

Нападающий «Бока Хуниорс» Себастьян Вилья должен перейти в московское «Динамо», пишет в Twitter колумбийский журналист Диего Руэда.

25-летний Вилья подпишет с «Динамо» контракт сроком на четыре года. Его трансфер обойдется московскому клубу в 12 миллионов долларов.

Действующий контракт колумбийца с «Бокой» рассчитан до 2024 года. В этом сезоне он забил 9 голов в 27 матчах.