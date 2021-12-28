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Источник сообщил, что «Динамо» заплатит за нападающего «Бока Хуниорс» 12 миллионов долларов

23:34
Себастьян Вилья. Фото Instagram
Себастьян Вилья. Фото Instagram
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Нападающий «Бока Хуниорс» Себастьян Вилья должен перейти в московское «Динамо», пишет в Twitter колумбийский журналист Диего Руэда.

25-летний Вилья подпишет с «Динамо» контракт сроком на четыре года. Его трансфер обойдется московскому клубу в 12 миллионов долларов.

Действующий контракт колумбийца с «Бокой» рассчитан до 2024 года. В этом сезоне он забил 9 голов в 27 матчах.

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Иван Шитик все материалы автора

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