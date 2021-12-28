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В Италии сообщили, что «Аталанта» интересуется Азмуном

23:12
Сердар Азмун. Фото ФК «Зенит»
Сердар Азмун. Фото ФК «Зенит»
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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун попал в сферу интересов «Аталанты», утверждает Sky Sport Italia.

Однако итальянский клуб смущает возможная высокая зарплата футболиста. Азмун получает в России около 3,5 миллиона евро за сезон, в то время как «Аталанта» может предложить лишь 1,8-2 миллиона в год.

В нынешнем сезоне Азмун забил 10 мячей и отдал четыре результативные передачи в 21 матче за «Зенит». Контракт нападающего с петербургским клубом истекает летом 2022 года.

Ранее о предметном интересе к 26-летнему иранцу сообщалось со стороны «Лиона».

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Иван Шитик все материалы автора

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