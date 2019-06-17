Источник: Классон получил повреждение крестообразной связки в игре с Испанией

Полузащитник "Краснодара" и сборной Швеции Виктор Классон, скорее всего, получил травму крестообразной связки колена, утверждает Sportbladet. 27-летний хавбек покинул поле на 27-й минуте матча отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Испании (0:3) - при этом он ушел с помощью врачей медицинского штаба национальной команды и стюардов.

No puede seguir Claesson tras un mal apoyo con la rodilla. Entra Andersson. Minuto 26. España 0-0 Suecia

¡TODOS a las 12 a #ElChiringuitoDeMega! pic.twitter.com/YUSYlH2LjD — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 10 июня 2019 г.

Классон может выбыть до конца 2019 года. Ни "Краснодар", ни сборная Швеции пока не сообщали о характере травмы хавбека.

В минувшем сезоне Классон провел 52 матча во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 10 результативных передач.

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