21:44 | Футбол — РПЛ

Источник: Классон получил повреждение крестообразной связки в игре с Испанией

0
Обсудить

Полузащитник "Краснодара" и сборной Швеции Виктор Классон, скорее всего, получил травму крестообразной связки колена, утверждает Sportbladet. 27-летний хавбек покинул поле на 27-й минуте матча отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Испании (0:3) - при этом он ушел с помощью врачей медицинского штаба национальной команды и стюардов.

Классон может выбыть до конца 2019 года. Ни "Краснодар", ни сборная Швеции пока не сообщали о характере травмы хавбека. 

В минувшем сезоне Классон провел 52 матча во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 10 результативных передач. 

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр

Опрос

Сколько клубов должно выступать в РПЛ?
Обсудить
голосовать
0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 30-й тур. Финиш чемпионата
Материалы других СМИ