Семшов: «У Дзагоева все сложилось хорошо, в ЦСКА он выиграл много титулов»

Главный тренер футбольного клуба «Чайка» Игорь Семшов оценил карьеру Алана Дзагоева.

21 ноября Дзагоев объявил о завершении карьеры в возрасте 33 лет.

«Безусловно это потеря для российского футбола, что такой игрок завершил карьеру. У Алана все сложилось хорошо, в ЦСКА он выиграл много титулов, много матчей провел за сборную России. Наверное, в конце карьеры ему хотелось поиграть в сильном чемпионате, но от травм никто не застрахован. Травмы повлияли на карьеру Алана. Если бы он меньше травмировался, Дзагоев еще помог бы своим командам и сборной России. Карьера у Дзагоева удалась на славу. Его знают все болельщики, они наслаждались его игрой», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

За всю свою карьеру Дзагоев провел 494 матча и стал трехкратным чемпионом России в составе ЦСКА.