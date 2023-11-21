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«Ни сил, ни эмоций уже не осталось». Алан Дзагоев — о завершении карьеры

Алан Дзагоев объявил о завершении карьеры в 33 года
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Алан Дзагоев объявил о завершении карьеры.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Один из самых ярких российских футболистов закончил выступления в 33 года.

Алан Дзагоев объявил о завершении карьеры. Столь же резко, как когда-то ворвался в российский футбол.

Алан был ярким футболистом, лидером ЦСКА и сборной России. Долгое время был самым молодым дебютантом сборной среди полевых игроков, пока два года назад достижение не перекрыл Арсен Захарян. В 21 год забил дважды Чехии на Евро-2012, став вторым по молодости автором дубля на подобных турнирах после Уэйна Руни. На том ЧЕ Дзагоев в итоге вошел в число лучших бомбардиров, хотя наша команда и не вышла из группы. Был и исторический голевой навес на Марио Фернандеса в 1/4 финала ЧМ-2018.

А сколько всего в ЦСКА... И сколько бы еще могло быть, на замучай Алана травмы. Из-за них полузащитник ушел из армейского клуба, отыграв в нем долгие 14 лет. Из-за них объявил о завершении карьеры. Последние матчи Дзагоев сыграл в греческой «Ламии». А сегодня поставил точку в самый разгар сезона.

О причинах Алан рассказал в экспресс-интервью «СЭ».

Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Решение завершить карьеру стало для всех неожиданностью. Почему ты принял его именно сейчас?

— Я приехал в Грецию, сыграл два матча, потом на тренировке повредил заднюю поверхность бедра правой ноги. Ничего серьезного, две недели я спокойно восстанавливался, никто меня никуда не гнал. Дали столько времени, сколько надо было. Но на последней тренировке перед выходом в общую группу я дернул левую икроножную. Тут уже принял решение, что все, хватит. Последние несколько сезонов у меня почти не было травм благодаря подготовке, которую я выстроил. С небольшими мышечными повреждениями раз в два месяца я бы еще смирился. Но сейчас это становится тяжело и морально, и физически.

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— Как отреагировал клуб?

— Я сразу сказал главному тренеру об этом. И попросил агента, чтобы он поговорил с клубом, и мы по обоюдному согласию расстались. И тренер, и руководство пытались оставить меня, говорили: «Давай попробуй еще». На что я ответил: «Вы меня полтора месяца видите, а я с этим уже несколько лет живу. Ни сил, ни эмоций не осталось».

Тошич сразу сказал, что прекрасно меня понимает, у него тоже приличные проблемы с коленом. Это тяжело, ты морально истощаешься. Он сам недавно хотел завершить карьеру, но клуб его уговорил — сейчас, слава богу, у него все в порядке, играет.

Хочу сказать спасибо болельщикам «Ламии», которые так позитивно меня приняли. В Греции очень гостеприимные люди. Конечно, мне бы хотелось отплатить им по полной. От всего сердца желаю клубу находиться на самом верху и достигать положительных результатов.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

— С какими чувствами ты прощаешься с карьерой футболиста?

— Конечно, я не реализовал себя полностью. С одной стороны, обидно, с другой, жизнь на этом не заканчивается. В ближайшее время узнаю все о тренерской деятельности. Это то, что мне интересно, — буду активно работать в этом направлении.

А сейчас спокойно поеду к семье, проведу время с женой и детьми. Отдохну психологически.

— Что бы ты хотел сказать болельщикам в России?

— Рано или поздно любая песня заканчивается. Всех болельщиков ЦСКА, моих персональных болельщиков я хочу поблагодарить за поддержку, ее всегда было очень много. На этом мы не прощаемся, обязательно увидимся на стадионе — жизнь покажет, в каком статусе я буду. Конечно, есть сожаление, но у нас было и много-много позитивных моментов, которые навсегда останутся в моем сердце. Продолжаем жить с позитивным настроем. Моим болельщикам, болельщикам ЦСКА огромная благодарность — всех люблю, всех обнял.

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 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
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 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
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 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
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 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
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11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
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Кр. Советов – Локомотив
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 - : -
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