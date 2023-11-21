Дик Адвокат ответил на вопрос о возможном возвращении в Россию

Бывший тренер «Зенита» Дик Адвокат в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении в Россию в качестве тренера.

— Вы поддерживаете контакты с кем-то из «Зенита» или сборной России?

— Нет, потому что все пошли своими дорогами, у всех по-разному сложилась карьера.

— Понятно, что ситуация сейчас сложная, но, если бы вам предложили работу в России, вы бы поехали?

— Сразу скажу, что в клубном футболе меня не будет. Скорее буду работать в сборной. Либо помогать на протяжении нескольких месяцев, но только в национальной сборной.

— То есть рассмотрите вариант из любой страны?

— Что касается России, на данный момент тренерам сложно выезжать заграницу. Надеюсь, что скоро все будет хорошо. Сейчас всем сложно.

Последним место работы 76-летнего голландца был клуб «АДО Ден Хааг», которым он руководил с ноября 2022 по июнь 2023 года. В России Адвокат возглавлял «Зенит» (2006-2009) и национальную сборную (2010-2012).