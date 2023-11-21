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Сегодня, 19:27

Дик Адвокат ответил на вопрос о возможном возвращении в Россию

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший тренер «Зенита» Дик Адвокат в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении в Россию в качестве тренера.

— Вы поддерживаете контакты с кем-то из «Зенита» или сборной России?

— Нет, потому что все пошли своими дорогами, у всех по-разному сложилась карьера.

— Понятно, что ситуация сейчас сложная, но, если бы вам предложили работу в России, вы бы поехали?

— Сразу скажу, что в клубном футболе меня не будет. Скорее буду работать в сборной. Либо помогать на протяжении нескольких месяцев, но только в национальной сборной.

— То есть рассмотрите вариант из любой страны?

— Что касается России, на данный момент тренерам сложно выезжать заграницу. Надеюсь, что скоро все будет хорошо. Сейчас всем сложно.

Последним место работы 76-летнего голландца был клуб «АДО Ден Хааг», которым он руководил с ноября 2022 по июнь 2023 года. В России Адвокат возглавлял «Зенит» (2006-2009) и национальную сборную (2010-2012).

Дик Адвокат
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
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